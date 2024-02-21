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Водитель внедорожника погиб в аварии с грузовиком в Жетісу

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Автомобиль попал в аварию
Авария. Фото с места ДТП: Polisia.kz

Трагедия произошла на трассе Алматы-Усть-Каменогорск в Сарканском районе - при столкновении легковушки с грузовиком погиб мужчина, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

ДТП случилось в ночь на среду, 21 февраля.

По информации полицейских, водитель Nissan Terrano, выехав на полосу встречного движения, столкнулся с грузовой автомашиной DAF XF 105.

Сообщается, что 30-летний водитель японского внедорожника погиб на месте происшествия. Девушка, следовавшая в качестве пассажира, с различными травмами госпитализирована в районную больницу.

По данному факту начато расследование.

На официальном сайте "Электронного правительства" сказано, что в случае ДТП вам необходимо:

  1. удостовериться что нет пострадавших, если есть, то вызвать скорую помощь;
  2. включить «аварийную сигнализацию» и установить знак аварийной остановки;
  3. если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные. Это может пригодиться при особых случаях;
  4. вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть (звонки бесплатные) и страховых агентов.

По прибытию, сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

  1. составить схему ДТП, 
  2. протокол осмотра места ДТП, 
  3. административный протокол, 
  4. отобрать объяснения, 
  5. направить водителей на медицинское освидетельствование. 

Сотрудники дорожно-патрульной полиции так же проверяют все ваши документы, рисуют схему и просят отбуксировать транспортные средства в некоторых случаях, когда на месте ДТП транспортное средство затрудняет движения других автомобилей.

Далее сотрудник дорожно-патрульной полиции, выдает вам бланк объяснительной на имя начальника управления местной полицейской службы.

Вы заполняете бланк, в нем обязательно необходимо указать ориентировочное время ДТП, пересечение улиц (напротив чего), гос. номер автомашины, направления движения и детальное описание происшествия, также номер полиса ОГПО. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2062261-voditel-vnedorozhnika-pogib-v-avarii-s-gruzovikom-v-zhetisu/

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