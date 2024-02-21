Водитель внедорожника погиб в аварии с грузовиком в Жетісу
Опубликовано:
Трагедия произошла на трассе Алматы-Усть-Каменогорск в Сарканском районе - при столкновении легковушки с грузовиком погиб мужчина, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
ДТП случилось в ночь на среду, 21 февраля.
По информации полицейских, водитель Nissan Terrano, выехав на полосу встречного движения, столкнулся с грузовой автомашиной DAF XF 105.
Сообщается, что 30-летний водитель японского внедорожника погиб на месте происшествия. Девушка, следовавшая в качестве пассажира, с различными травмами госпитализирована в районную больницу.
По данному факту начато расследование.
На официальном сайте "Электронного правительства" сказано, что в случае ДТП вам необходимо:
- удостовериться что нет пострадавших, если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить «аварийную сигнализацию» и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные. Это может пригодиться при особых случаях;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть (звонки бесплатные) и страховых агентов.
По прибытию, сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП,
- протокол осмотра места ДТП,
- административный протокол,
- отобрать объяснения,
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
Сотрудники дорожно-патрульной полиции так же проверяют все ваши документы, рисуют схему и просят отбуксировать транспортные средства в некоторых случаях, когда на месте ДТП транспортное средство затрудняет движения других автомобилей.
Далее сотрудник дорожно-патрульной полиции, выдает вам бланк объяснительной на имя начальника управления местной полицейской службы.
Вы заполняете бланк, в нем обязательно необходимо указать ориентировочное время ДТП, пересечение улиц (напротив чего), гос. номер автомашины, направления движения и детальное описание происшествия, также номер полиса ОГПО.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2062261-voditel-vnedorozhnika-pogib-v-avarii-s-gruzovikom-v-zhetisu/