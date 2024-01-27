Три человека погибли в ДТП на трассе в области Жетісу

Смертельное ДТП произошло на 568 км автодороги Алматы - Усть-Каменогорск в Алакольском районе области Жетісу. В аварии погибли три человека, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

"Предварительно установлено, что водитель Toyota Carina E, выехав на полосу встречного движения, столкнулся с автомашиной Mercedes Benz. В результате ДТП оба водителя и пассажир Toyota Carina E от полученных травм скончались на месте", - сообщается в новостном Telegram-канале ведомства.

По факту с назначением необходимых экспертиз начато досудебное расследование.

"Уважаемые водители, призываем вас неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Не игнорируйте требования дорожной безопасности и не превышайте скоростной режим. Не забывайте о том, что безответственность и невнимательность при управлении автотранспортом, как правило, приводят к трагическим последствиям, зачастую к смерти и увечьям людей", - обратились в МВД РК.

Добавим, что согласно ч.4 ст.345 УК РК нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет.

А в соответствии со ст.35 УПК РК уголовное дело подлежит прекращению в отношении умершего, за исключением случаев, когда производство по делу необходимо для реабилитации умершего или расследования дела в отношении других лиц, а также установления имущества, добытого незаконным путем, денежных средств и иных ценностей, подлежащих конфискации, обеспечивающих возмещение причиненного вреда.