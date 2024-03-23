Четыре человека погибли в ДТП в области Жетiсу (видео)
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На трассе "Алматы-Оскемен" в области Жетiсу столкнулись Lada Priora и Toyota Windom. Погибли четыре человека, еще пятеро – госпитализированы, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
Сообщается, что ДТП произошло на 336 километре автодороги "Алматы-Оскемен" в Аксуском районе.
"Предварительно установлено, что водитель Lada Priora, выехав на полосу встречного движения, столкнулся с автомашиной Toyota Windom.
В результате ДТП водитель автомашины Lada Priora, двое его пассажиров, а также один пассажир из Toyota Windom скончались на месте. Пятеро пострадавших транспортированы в районную больницу. Обстоятельства ДТП, личности погибших и пострадавших выясняются", – сообщили стражи порядка.
Сейчас по факту ДТП с назначением необходимых экспертиз возбуждено уголовное дело.
"Уважаемые водители, призываем Вас неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.
Не игнорируйте требования дорожной безопасности и, в первую очередь, не превышайте скоростной режим.
Не забывайте о том, что безответственность и невнимательность при управлении автотранспортом, как правило, приводит к трагическим последствиям, зачастую к смерти и увечьям людей", – добавили в полиции.
Внимание! Видео содержит шокирующие кадры!
Отметим, что статья 345 Уголовного кодекса РК предусматривает наказание за нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью или смерь человека.
При этом меры наказания распределяются так:
- если пострадавший получил вред здоровью средней тяжести, деяние наказывается штрафом в размере до 160 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет.
- если пострадавший получил тяжкий вред здоровью – наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
- если погиб один человек – наказывается лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.
- если погибли двое и более человек – наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2072490-chetyre-cheloveka-pogibli-v-dtp-v-oblasti-zhetisu-video/