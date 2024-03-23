Четыре человека погибли в ДТП в области Жетiсу (видео)

На трассе "Алматы-Оскемен" в области Жетiсу столкнулись Lada Priora и Toyota Windom. Погибли четыре человека, еще пятеро – госпитализированы, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Сообщается, что ДТП произошло на 336 километре автодороги "Алматы-Оскемен" в Аксуском районе.

"Предварительно установлено, что водитель Lada Priora, выехав на полосу встречного движения, столкнулся с автомашиной Toyota Windom.

В результате ДТП водитель автомашины Lada Priora, двое его пассажиров, а также один пассажир из Toyota Windom скончались на месте. Пятеро пострадавших транспортированы в районную больницу. Обстоятельства ДТП, личности погибших и пострадавших выясняются", – сообщили стражи порядка.

Сейчас по факту ДТП с назначением необходимых экспертиз возбуждено уголовное дело.

"Уважаемые водители, призываем Вас неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

Не игнорируйте требования дорожной безопасности и, в первую очередь, не превышайте скоростной режим.

Не забывайте о том, что безответственность и невнимательность при управлении автотранспортом, как правило, приводит к трагическим последствиям, зачастую к смерти и увечьям людей", – добавили в полиции.

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Отметим, что статья 345 Уголовного кодекса РК предусматривает наказание за нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью или смерь человека.

При этом меры наказания распределяются так: