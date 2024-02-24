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"Машины бьются из-за гололеда": сразу несколько ДТП произошло в Алматы (видео)

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ДТП в Алматы
Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/kris.p.original

В Алматы из-за неблагоприятных погодных условий произошло несколько аварий. Участниками одной из них стали сразу шесть автомобилей. В городском ДП обратились к водителям, передает NUR.KZ.

По информации официального представителя ДП Алматы Салтанат Азирбек, ночью в городе случилось шесть ДТП, под утро - еще две аварии, имевшие место на Восточной объездной автомобильной дороге.

"Массовое ДТП в Алматы, по ВОАД с утра бьются машины из-за гололеда", - указывается в подписи к опубликованным в соцсетях видео.

Так, по данным Салтанат Азирбек, на пересечении с улицей Нурмагамбетова столкнулись и опрокинулись два транспортных средства. За медицинской помощью обратился один человек.

Чуть дальше на пересечении с улицей Оренбургской авария случилась с участием шести автомобилей. К счастью, никто не пострадал.

"В связи с понижением температуры воздуха, а также частично образовавшимся гололедом на некоторых участках дороги, полиция Алматы призывает участников дорожного движения к усилению мер безопасности и неукоснительному соблюдению правил дорожного движения", - отметила официальный представитель ДП Алматы.

Напомним, синоптики 24 февраля прогнозировали снегопад в южной столице.

В городском управлении развития коммунальной инфраструктуры обратились к жителям и гостям города. В ведомстве пояснили, что 23 февраля с 20.30 началось выпадение умеренного снега, который временами продолжится до ночи 25 февраля.

В связи с прогнозируемым обледенением, снежными накатами на проезжей части, гололедицы на тротуарах здесь попросили автолюбителей и пешеходов соблюдать меры предосторожности, а с целью недопущения обморожений одеваться теплее.

Водителям рекомендовали снизить скорость, увеличить дистанцию между автомобилями, соблюдать рядность и избегать резких маневров, имеющим небольшой стаж вождения - пересесть на общественный транспорт.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2062805-mashiny-byutsya-iz-za-gololeda-srazu-neskolko-dtp-proizoshlo-v-almaty-video/

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