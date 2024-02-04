Пять человек пострадали в массовом ДТП в Акмолинской области (видео)

В Акмолинской области на трассе "Екатеринбург – Алматы" произошло массовое ДТП, в результате которого пострадали пять человек, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

По информации полиции, на 1318 километре автодороги "Екатеринбург – Алматы", вблизи села Бирсуат, произошла авария с участием нескольких авто.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка предварительно установили, что 29-летний водитель машины марки Toyota Camry, не соблюдая дистанцию, а также превышая скоростной режим, допустил столкновение с впереди идущем в попутном направлении автомобилем марки Volkswagen Polo.

"В результате ДТП столкнулись 11 автомобилей. Есть 5 пострадавших, которые незамедлительно были доставлены в больницу с различными травмами", – добавили в ДП.

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Напомним, ранее в Жамбылской области произошло массовое ДТП. В больницу госпитализировали 25 пострадавших, четверых из них поместили в реанимацию.

В конце января на трассе "Алматы – Шелек – Хоргос" произошло массовое ДТП. Причиной, как сообщил глава ДП Алматинской области Бауржан Аленов, стал гололед.