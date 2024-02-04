Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Пять человек пострадали в массовом ДТП в Акмолинской области (видео)

Опубликовано:

ДТП
ДТП. Кадр из видео: instagram.com/forum_krg

В Акмолинской области на трассе "Екатеринбург – Алматы" произошло массовое ДТП, в результате которого пострадали пять человек, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

По информации полиции, на 1318 километре автодороги "Екатеринбург – Алматы", вблизи села Бирсуат, произошла авария с участием нескольких авто.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка предварительно установили, что 29-летний водитель машины марки Toyota Camry, не соблюдая дистанцию, а также превышая скоростной режим, допустил столкновение с впереди идущем в попутном направлении автомобилем марки Volkswagen Polo.

"В результате ДТП столкнулись 11 автомобилей. Есть 5 пострадавших, которые незамедлительно были доставлены в больницу с различными травмами", – добавили в ДП.

Внимание! В видео присутствует нецензурная лексика!

Напомним, ранее в Жамбылской области произошло массовое ДТП. В больницу госпитализировали 25 пострадавших, четверых из них поместили в реанимацию.

В конце января на трассе "Алматы – Шелек – Хоргос" произошло массовое ДТП. Причиной, как сообщил глава ДП Алматинской области Бауржан Аленов, стал гололед.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2059039-pyat-chelovek-postradali-v-massovom-dtp-v-akmolinskoy-oblasti-video/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.