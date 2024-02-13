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Гонки посреди оживленной дороги в Талдыкоргане сняли на видео

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Авто на дороге
Авто. Кадр из видео: instagram.com/grpat.org.road

В Сети распространяется видео с гонками на внедорожниках посреди оживленной дороги. Департамент полиции области Жетісу отреагировал на ролик, передает NUR.KZ.

Instagram-паблик "Гражданский патруль" опубликовал видео, на кадрах которого несколько машин на высокой скорости идут по оживленной дороге, игнорируя правила дорожного движения.

"У нас на дорогах очень много личностей передвигается, которые презирают соблюдать законы и правила страны", – говорится в описании.

На видео отреагировал Департамент полиции области Жетісу.

"Сотрудниками патрульной полиции проводятся необходимые мероприятия по установлению автомашины и его владельца. В отношении водителя будут приняты меры согласно действующему законодательству. О результатах сообщим дополнительно", – ответили они в комментариях к публикации.

Напомним, в конце января жителя Шымкента наказали за опасные трюки на скутере, которые он заснял на видео и выложил в социальных сетях.

Также двое парней в Сатпаеве поздней ночью в центре города устроили дрифт, нарушив ПДД и создав аварийную ситуацию. Их привлекли к ответственности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2060741-gonki-posredi-ozhivlennoy-dorogi-v-taldykorgane-popali-na-video/

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