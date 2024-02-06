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Авто врезалось в автобус в Талдыкоргане: водителя взяли под стражу

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ДТП в Талдыкоргане
ДТП. Кадр из видео: www.instagram.com/taldykorganec_koles

В Талдыкоргане водителя, спровоцировавшего ДТП с автобусом, взяли под стражу. Медосвидетельствование показало у него наличие алкоголя, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП области Жетісу.

Вчера видео последствий ДТП в Талдыкоргане распространилось в соцсетях. Пользователи предполагали, что водитель автомобиля Nissan, возможно, пьян.

Сегодня в полиции подтвердили алкогольное опьянение водителя легкового автомобиля.

"Согласно медицинскому освидетельствованию, мужчина за рулем Nissan находился в алкогольном опьянении средней степени. С места ДТП в городскую больницу доставили шесть пострадавших, пятеро из них после медобследования отправлены на амбулаторное лечение. Виновник дорожной аварии взят сейчас под стражу", - сообщил начальник УП Талдыкоргана Ернар Ширбаев.

По факту ДТП с участием пассажирского автобуса начато уголовное расследование с назначением необходимых экспертиз.

В полиции рассказали, что с начала года в регионе привлекли к ответственности 54 водителя, которых уличили в пьянстве за рулем.

Напомним, дорожная авария с участием легковой автомашины и пассажирского автобуса произошла пятого февраля в микрорайоне Еркин. Как сообщили в полиции, виновником ДТП оказался водитель Nissan Cefiro, допустивший лобовое столкновение с автобусом Isuzu Saz.

А в Астане полицейского протащил по проезжей части несколько десятков метров пьяный водитель. Блокировав автомобиль нарушителя, стражи порядка вывели водителя из салона. Выяснилось, что 23-летний мужчина за рулем Kia был не только пьян, но и не имел водительских прав. Он задержан.

Ранее в столице нетрезвый водитель сначала пытался скрыться от полицейских на машине, а когда это не получилось, бросил автомобиль и пытался убежать. Однако мужчину быстро задержали. Отмечается, что ему грозит административная ответственность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2059451-avto-vrezalos-v-avtobus-v-taldykorgane-voditelya-vzyali-pod-strazhu/

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