Водитель иномарки выехал на "встречку" и врезался в автобус в Талдыкоргане

В Талдыкоргане произошло ДТП с участием автобуса. Одну из пассажирок с различными травмами доставили в больницу, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП области Жетісу.

В полиции сообщили, что виновником столкновения автомашин стал водитель легкового автомобиля. Также выяснилось, что в ДТП пострадала женщина.

"Водитель Nissan Cefiro выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автобусом Isuzu Saz. В результате ДТП пассажир автобуса с телесными повреждениями госпитализирована в многопрофильную больницу", – сообщили в Департаменте полиции области Жетісу.

По факту начато уголовное расследование. Назначены соответствующие экспертизы.

Отметим, что статья 345 Уголовного кодекса РК предусматривает наказание за нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью или смерь человека.

При этом меры наказания распределяются так: