Водитель иномарки выехал на "встречку" и врезался в автобус в Талдыкоргане
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В Талдыкоргане произошло ДТП с участием автобуса. Одну из пассажирок с различными травмами доставили в больницу, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП области Жетісу.
В полиции сообщили, что виновником столкновения автомашин стал водитель легкового автомобиля. Также выяснилось, что в ДТП пострадала женщина.
"Водитель Nissan Cefiro выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автобусом Isuzu Saz. В результате ДТП пассажир автобуса с телесными повреждениями госпитализирована в многопрофильную больницу", – сообщили в Департаменте полиции области Жетісу.
По факту начато уголовное расследование. Назначены соответствующие экспертизы.
Отметим, что статья 345 Уголовного кодекса РК предусматривает наказание за нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью или смерь человека.
При этом меры наказания распределяются так:
- если пострадавший получил вред здоровью средней тяжести, деяние наказывается штрафом в размере до 160 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет.
- если пострадавший получил тяжкий вред здоровью – наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
- если погиб один человек – наказывается лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.
- если погибли двое и более человек – наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2059261-voditel-inomarki-vyehal-na-vstrechku-i-vrezalsya-v-avtobus-v-taldykorgane/