Казахстанка отсудила у акимата более 2 млн тенге за ДТП

Казахстанка пострадала в результате ДТП с автомобилем аппарата акима. Она получила компенсацию морального вреда в размере 2 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Костанайский областной суд.

Как сообщается на официальном сайте суда, Аулиекольским районным судом рассматривалось гражданское дело по иску женщины к ГУ "Аппарат акима Черниговского сельского округа" о возмещении материального ущерба и взыскании компенсации морального вреда.

"14 июля 2020 года водитель, управляя автомашиной марки Chevrolet Niva, принадлежащей ГУ "Аппарат акима Черниговского сельского округа", на автодороге "Костанай - Аулиеколь - Сурган" совершил столкновение с автомашиной марки "ВАЗ 21102", в салоне которой находилась истец. В результате ДТП ей причинены телесные повреждения", - рассказали в суде.

Женщина просила взыскать причиненный ущерб. Она мотивировала свои требования тем, что авария причинила вред ее здоровью и до настоящего времени она периодически проходит курс лечения.

Аппарат акима предоставил отзыв об отказе в удовлетворении исковых требований. Это объяснялось тем, что ответчик является государственным учреждением, отвечающим непосредственно за свои обязательства, но не за действия уволенных сотрудников.

"Водитель освобожден от занимаемой должности в связи с истечением срока полномочий", - пояснили в суде.

Решением суда иск женщины к ГУ "Аппарат акима Черниговского сельского округа" о возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда был удовлетворен частично.

С ответчика в пользу женщины взыскан материальный ущерб в размере 116 тыс. тенге, а также сумма компенсации морального вреда в размере 2 млн тенге.

Решение суда в законную силу пока не вступило.

Ранее сообщалось, что акимат Актобе проиграл суд застройщику, дома которого были признаны аварийными. Возведенные по госпрограмме многоэтажки оказались непригодны для жилья. Городской акимат пытался добиться сноса двух аварийных домов за счет подрядчика, выигравшего тендер. Однако суд не удовлетворил иск чиновников - в суде посчитали, что компания не обязана демонтировать здания, как и не должна возмещать ущерб.

Осенью стало известно, что житель Актобе подал в суд на акимат города из-за того, что не смог воспользоваться установленным еще в 2018 году уличным туалетом. Суд ему отказал, но мужчина подал апелляцию.

А жители микрорайона Ерменсай в Алматы подали в суд на акимат из-за строительства многоквартирного жилого комплекса вместо дороги. В управлении городского планирования и урбанистики Алматы сообщили, что никакой автодороги в генеральном плане нет.