Алматинцы подали в суд на акимат из-за строительства ЖК вместо дороги (видео)

Жители микрорайона Ерменсай в Алматы. Кадр из сюжета: телеканал "Астана"

Жители микрорайона Ерменсай в Алматы уже несколько месяцев судятся с городскими властями из-за стройки многоквартирного жилого комплекса вместо дороги, передает телеканал "Астана".

Как рассказали журналистам жильцы микрорайона, на месте стройки ЖК, согласно генплану Алматы, должна была проходить автодорога, однако акимат мегаполиса выдал разрешение на строительство многоквартирного жилого дома на красной линии. Земельный участок же, через который должна была пролегать дорога, продали.

"По генплану тут проходит дорога. Она должна тянуться от школы "Тамос", проходить здесь и выходить на проспект Аль-Фараби. Вместо этого тут сейчас незаконно строят 14 домов на 240 квартир. Разрешение дало Управление архитектуры и градостроительства акимата Алматы. В обход генплана", – заявил житель микрорайона Марат Макатов.

Алматинцы надеялись, что строительство дороги поможет снизить многочасовые заторы. Сейчас люди от дома до работы и обратно добираются в пробках по полтора часа. После сдачи многоквартирного дома в эксплуатацию ситуация усугубится, уверены горожане.

"Эта стройка усугубит наше и так очень тяжелое положение жителей в микрорайоне Ерменсай, которые страдают от транспортного коллапса. Нам проехать до Аль-Фараби 3-4 минуты. Мы в настоящее время доезжаем за 1,5 часа. Потому что поток машин. И представляете вот эта еще стройка если построится, это плюс еще прибавится еще 500 машин", – сетует алматинка Людмила Сенгирбаева.

Так и не дождавшись реакции от властей, люди подали на чиновников в суд.

"Там вообще по эскизному проекту трехэтажные дома. Но там чердачный этаж, он больше двух метров. По закону это запрещено. И этот проект прошел (согласование – прим. ред.). Опять же урбанистика (управление городского планирования и урбанистики - прим. ред.) согласовала. Мы обратились в Комитет строительства и ЖКХ в Астане, который подтвердил нам, что это нарушение", – рассказала другая жительница микрорайона Жанна Смаилова.

В управлении городского планирования и урбанистики Алматы уверяют: автодороги в генеральном плане нет. Она была внесена лишь в план детальной планировки города, в который после были внесены изменения – вместо дороги решили строить жилой дом. И даже после того, как люди предоставили доказательства в суде, что в генплане дорога была, чиновники стоят на своем.

"Видимо, данная дорога была изменена и был предоставлен земельный участок под строительство жилого дома. Данный проезд зафиксирован в проекте детальной планировки. К сожалению, существует норма, позволяющая вносить изменения в этот документ достаточно часто.

Сейчас мы инициируем совместно с Комитетом по делам строительства об изъятии из нормативно-правового поля данного разрешения", – заявил и.о. руководителя управления городского планирования и урбанистики Нурлан Буранбаев.

Изменить ситуацию и отменить строительство уже нельзя, отметили в акимате. Единственный выход – решать вопрос в судебном порядке. Люди намерены идти до конца.

Напомним, в мае этого года правительство утвердило новый генеральный план Алматы до 2040 года. Отмечалось, что основные его цели – создание комфортной городской среды и повышение качества жизни во всех районах города.

В акимате поясняли, что предыдущий генплан был утвержден в 2002 году и не учитывал рост потребностей города.

Одним из ключевых аспектов и отличий нового генплана стал переход от моноцентричной модели развития к созданию в городе пяти новых полицентров, каждый из которых станет самодостаточным районом.

Сообщалось также, что, согласно генплану, помимо прочего, в Алматы будет оптимизирована маршрутная сеть с интеграцией скоростного транспорта, включая ЛРТ, БРТ и метро. До 2030 года будет построено 45 км линий ЛРТ по Толе би, проложены 5,2 км линий метро, построены четыре транспортно-пересадочных узла. Это позволит к 2040 году увеличить долю пользователей общественного транспорта на 60%, в то время как использование личных автомобилей снизится на 20%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032046-almatintsy-podali-v-sud-na-akimat-iz-za-stroitelstva-zhk-vmesto-dorogi-video/