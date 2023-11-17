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Актюбинец подал в суд на акимат из-за туалета: суд сделал акиму замечание

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Указатель с надписью "Туалет"
Табличка "Туалет". Иллюстративное фото: pexels.com

Житель Актобе подал в суд на акимат города из-за того, что не смог воспользоваться установленным еще в 2018 году уличным туалетом. Суд ему отказал, но мужчина подал апелляцию, передает "Диапазон".

С первым иском против акимата и отдела ЖКХ житель Актобе Ринат обратился в суд еще в августе. Истец потребовал выплатить ему 300 тысяч тенге за моральный ущерб, так как он не смог воспользоваться туалетом и получил физическую боль и дискомфорт из-за длительного физического воздержания.

Подрядчик в суде заявил, что в то время, когда истец приходил в туалет, там велись работы по очистке канализации.

Суд первой инстанции отказал Ринату в удовлетворении требований по той причине, что тот не смог доказать негативных последствий от длительного воздержания. Тогда мужчина подал апелляционную жалобу.

"Я утверждаю, что из-за закрытых туалетов мы ели добежали до дома, испытали гнев, раздражение, дискомфортное состояние и физическую боль от длительного воздержания. Таким образом, мне и моему сыну причинен моральный вред", - говорится в иске горожанина.

Областной суд оставил решение суда первой инстанции в силе. Однако в адрес акима города было внесено частное определение, в котором судьи отметили, что отдел ЖКХ не контролирует работу подрядчика и не вывесил объявление о том, что идет ремонт или очистка труб.

По данным издания, на туалете b ctqxfc ytn никаких объявлений или вывески, что это туалет. А само неприглядное здание с поломанной ручкой, в котором всегда было и будет грязно, по мнению многих актюбинцев только портит вид сквера, пишут журналисты.

При этом, как ранее сообщили изданию в отделе ЖКХ, на обслуживание только этого туалета на выделялось 120 тысяч тенге в месяц. Летом там прорвало канализационную трубу, поэтому туалет не работает, в следующем году будут устранять дефекты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2046179-aktyubinets-podal-v-sud-na-akimat-iz-za-tualeta-sud-sdelal-akimu-zamechanie/

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