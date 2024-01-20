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Момент наезда авто на школьницу в Талгаре попал на видео

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Момент наезда автомобиля
Момент наезда автомобиля. Кадр из видео: instagram.com/baurzhan__alenov

Несовершеннолетний житель Алматинской области, находясь за рулем автомобиля, совершил наезд на девочку. Мальчика и его законного представителя наказали, передает NUR.KZ со ссылкой на главу ДП области.

Как сообщил глава департамента полиции Алматинской области Бауржан Аленов в Instagram, в ходе мониторинга соцсетей была выявлена публикация, где авто совершает наезд на девочку.

Полицейские установили личность водителя и собственника машины. Девочку, которую на видео сбил автомобиль, осмотрели врачи и отпустили домой в связи с отсутствием каких-либо телесных повреждений.

"Установлено, что за рулем находился несовершеннолетний сын владельца авто. В настоящее время виновное лицо привлечено к ответственности в рамках действующего законодательства.

В целях недопущения подобных инцидентов с владельцем транспортного средства и его сыном проведена профилактическая беседа", – сообщив Аленов.

Наезд на школьницу
Момент наезда авто. Кадр из видео: instagram.com/baurzhan__alenov

Находившиеся в машине люди
Находившиеся в машине люди. Кадр из видео: instagram.com/baurzhan__alenov

Согласно данным на сайте правовой статистики, в 2023 году было зарегистрировано 15 886 ДТП. Число пострадавших в них составило 19 554 человека.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2056517-moment-naezda-avto-na-shkolnitsu-v-talgare-popal-na-video/

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