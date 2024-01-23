"Переехал обе ноги": женщина с двумя детьми попала под трактор в Уральске

Женщина, переходившая дорогу с двумя детьми, попала под колеса коммунального трактора, который занимался погрузкой снега, передает портал "Мой город".

Как сообщает региональное издание, случай произошел сегодня в 11:45 в районе центрального рынка в Уральске, когда женщина с двумя детьми переходила дорогу на светофоре.

Сообщается, что рядом с остановкой трактор при погрузке снега задел женщину, переходившую дорогу. В полиции выясняют все обстоятельства ДТП, после чего будет принято решение.

Между тем, подробнее о произошедшем рассказали очевидцы.

"Она, переходя дорогу, видела, что трактор едет к КамАЗу выгружаться, но не увидела, что он едет назад, и прошла сзади. Женщина худенькая такая, водитель трактора, видимо, не заметил и наехал на нее и детей.

Хорошо, что детей успели вытащить из-под колес, а вот женщине переехал обе ноги. Ее мы не стали трогать, ждали скорую помощь", - рассказал порталу очевидец происшествия.

Сообщается, что 40-летнюю женщину госпитализировали в отделение травматологии областной многопрофильной больницы, ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

"Девочек 8 и 10 лет осмотрел травматолог и нейрохирург. У одной из них ушиб мягких тканей правого колена. После оказания необходимой помощи их отпустили домой", - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО.

Напомним, в декабре прошлого года мы писали о случае в Павлодарской области, когда мужчину на лошади убило ковшом трактора. Сообщается, что водитель трактора "МТЗ-92", находясь в состоянии алкогольного опьянения, при работе ковшом сбил мужчину, который был верхом на лошади. В результате случившегося последний от полученных травм скончался на месте.

Также в ноябре 2023 года тракторист в состоянии алкогольного опьянения насмерть задавил свою знакомую в области Абай. Это произошло в момент, когда он переезжал русло реки. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте.

Летом трактор столкнулся с товарным поездом в области Жетісу. С места происшествия в районную больницу доставили двух пострадавших, находившихся в салоне трактора. Вскоре один из них скончался.