Несколько машин столкнулись на трассе в Алматинской области (видео)

Сегодня на трассе "Алматы – Шелек – Хоргос" произошло массовое ДТП. Причиной, как сообщил глава ДП Алматинской области Бауржан Аленов, стал гололед, передает NUR.KZ.

Информацию о происшествии начальник полиции опубликовал на своей странице в Instagram.

По данным стражей порядка, 29 января 2024 года на 24 километре автодороги "Алматы – Шелек – Хоргос" произошло ДТП с участием нескольких автомашин.

"В настоящее время по двум ДТП двое виновных водителей 1991 и 2002 годов рождения привлечены к административной ответственности.

Вместе с тем привлечены к ответственности работники АО "НК "КазАвтоЖол", обслуживающие данный участок автодороги.

По предварительным данным, причиной столкновения стал гололед", – говорится в сообщении.

Водителей призвали строго соблюдать ПДД и быть предельно внимательными на дороге.

"По возможности избегайте дальних поездок. При выезде на дорогу проверяйте техническое состояние автомобиля и соответствие шин погодным условиям", – добавили правоохранители.

Напомним, сегодня мы рассказывали, что в Восточно-Казахстанской области вынесли приговор обвиняемому в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух человек. Среди названых причин ДТП то, что водитель отвлекся от дороги.

Как не получить травмы при гололеде?

Гололед – это слой льда, образующийся после дождя из-за снижения температуры или резкого похолодания талого снега. При неосторожном поведении во время гололеда очень легко получить довольно серьезную травму. Как обезопасить себя в таких условиях, объяснили сотрудники одного из ДЧС Казахстана на своем официальном сайте.

Так, если вы не хотите пострадать во время гололеда, следуйте следующим правилам:

выбирайте нескользящую обувь с мелкими узорами на подошве, не носите обувь на высоком каблуке;

будьте осторожны в местах перехода на другую сторону дороги, не спешите, не бегайте;

внимательно смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места (замерзшие лужи, склоны лестницы и т.п.);

если нет возможности обойти ледяную землю, пройдите по льду короткими шагами как лыжник;

ходите медленно, ноги слегка расслабьте в коленях.

Помните, что при получении травмы необходимо обязательно обратиться в службу скорой помощи.

Автомобилистам в условиях гололеда рекомендуется:

меняйте колеса автомобиля на зимние шины;

не забывайте подавать соответствующие сигналы при движении, повороте или остановке автомобиля;

соблюдайте безопасное расстояние между автомобилями.

Следует помнить, что водитель должен уступать людям, которые переходят дорогу, а пешеходы обязаны проходить в специально отведенных для этого местах с максимальной осторожностью.