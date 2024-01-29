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Автобус сбил насмерть пешехода в Таразе

Опубликовано:

Полиция стоит у автобуса
Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/kris.p.taraz

В Таразе пассажирский автобус, нарушая ПДД, выехал на парковку и сбил насмерть пешехода, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Жамбылской области.

По информации ведомства, сегодня, 29 января, водитель маршрутного автобуса, следуя по проспекту Толе би, нарушая правила дорожного движения, выехал на парковку и допустил наезд на человека. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.

Стражи порядка начали досудебное расследование по данному факту, также назначены судебные экспертизы.

В полиции добавили, что в настоящее время в отношении водителя автобуса решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, на прошлой неделе в Алматы произошло смертельное ДТП с участием легкового авто и маршрутного автобуса. Погиб один человек.

Также в Восточно-Казахстанской области вынесли приговор обвиняемому в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух человек. Также в результате аварии пострадали пятеро пассажиров. Среди названных причин ДТП – то, что водитель отвлекся от дороги.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2058112-avtobus-sbil-nasmert-peshehoda-v-taraze/

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