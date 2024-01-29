Автобус сбил насмерть пешехода в Таразе
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В Таразе пассажирский автобус, нарушая ПДД, выехал на парковку и сбил насмерть пешехода, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Жамбылской области.
По информации ведомства, сегодня, 29 января, водитель маршрутного автобуса, следуя по проспекту Толе би, нарушая правила дорожного движения, выехал на парковку и допустил наезд на человека. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.
Стражи порядка начали досудебное расследование по данному факту, также назначены судебные экспертизы.
В полиции добавили, что в настоящее время в отношении водителя автобуса решается вопрос об избрании меры пресечения.
Напомним, на прошлой неделе в Алматы произошло смертельное ДТП с участием легкового авто и маршрутного автобуса. Погиб один человек.
Также в Восточно-Казахстанской области вынесли приговор обвиняемому в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух человек. Также в результате аварии пострадали пятеро пассажиров. Среди названных причин ДТП – то, что водитель отвлекся от дороги.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2058112-avtobus-sbil-nasmert-peshehoda-v-taraze/