Автобус сбил насмерть пешехода в Таразе

В Таразе пассажирский автобус, нарушая ПДД, выехал на парковку и сбил насмерть пешехода, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Жамбылской области.

По информации ведомства, сегодня, 29 января, водитель маршрутного автобуса, следуя по проспекту Толе би, нарушая правила дорожного движения, выехал на парковку и допустил наезд на человека. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.

Стражи порядка начали досудебное расследование по данному факту, также назначены судебные экспертизы.

В полиции добавили, что в настоящее время в отношении водителя автобуса решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, на прошлой неделе в Алматы произошло смертельное ДТП с участием легкового авто и маршрутного автобуса. Погиб один человек.

Также в Восточно-Казахстанской области вынесли приговор обвиняемому в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух человек. Также в результате аварии пострадали пятеро пассажиров. Среди названных причин ДТП – то, что водитель отвлекся от дороги.