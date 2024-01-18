Есть погибшие: десятки аварий произошли в Жамбылской области из-за снегопада

Непогода наблюдается последние три дня в Жамбылской области - из-за метеоусловий в регионе произошли десятки ДТП, погибли и пострадали люди, передает МИА "Казинформ".

Полицейские региона сообщили, что за три дня снегопада, гололеда и плохой видимости на трассах Жамбылской области произошло 37 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли четыре человека и 12 получили различные травмы.

По информации издания, начальник областного ДП Арманбек Баймурзин заявил, что многие водители не берегут себя и подвергают опасности других, нарушая ПДД.

"Меня поразил тот факт, что водители, даже видя сотрудников полиции, умудряются нарушать Правила дорожного движения. Не понимают, что все эти мероприятия проводятся для спасения жизней людей", - заявил он.

Полицейские призвали участников дорожного движения соблюдать ПДД - особое внимание стоит уделить скоростному режиму.

Стоит отметить, что синоптики прогнозируют потепление в ближайшие дни в Казахстане.

Они пояснили, что обширный антициклон, который обусловил ясную морозную погоду в большинстве областей Казахстана, начинает сдавать свои позиции, в связи с чем ожидается постепенное повышение температурного фона и небольшой снег.

Однако на западе, юге и юго-востоке страны сохраняется неустойчивая погода, пройдут осадки, преимущественно в виде снега, ожидается гололед, усилится ветер с метелью.