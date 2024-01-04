Автобус с пассажирами выехал на встречную полосу и столкнулся с 10 авто в Таразе

В Таразе водитель маршрутного автобуса не справился с управлением и совершил столкновение с 10 автомобилями. Известно об одной пострадавшей, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Жамбылской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, сегодня около 10.45 в Таразе произошло ДТП с автобусом, следующим по маршруту №56. 33-летний водитель на проспекте Толе би не справился с рулевым управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он совершил столкновение с десятью припаркованными автомобилями.

По данным ДП Жамбылской области, во время дорожно-транспортного происшествия в автобусе находились 10 пассажиров. 56-летняя женщина с полученными травмами доставлена в городскую больницу.

По данному факту в отношении водителя автобуса начато досудебное расследование по ст.345 УК РК. Назначены необходимые экспертизы.

ДТП. Фото: ДП Жамбылской области

Отметим, что по ст.345 УК РК нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью человека, наказывается штрафом в размере до 160 МРП (590 720 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, либо арестом на срок до сорока суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.

Напомним, 22 декабря в Алматы неуправляемый автобус въехал в толпу. По информации полиции, пассажир ударил женщину-водителя, после чего та потеряла сознание и управление над транспортом.

В результате ДТП погибли три человека, четверо были госпитализированы. Против мужчины, ударившего водителя, возбудили два уголовных дела – по ст.293 УК "Хулиганство" и ст.351 "Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц". Подозреваемого арестовали.