Трагедия произошла из-за обрыва буксировочного троса в области Абай

Эксплуатация мягкого троса и его последующий обрыв спровоцировали ДТП в области Абай. При опрокидывании автомобиля его водитель погиб, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, по предварительным данным, трагедия произошла около часа ночи на 899 км трассы Омск - Майкапчагай.

26-летний водитель Mitsubishi Montero, следуя в сторону села Калбатау Жарминского района, совершал буксировку на мягкой сцепке автомобиля марки Toyota Estima под управлением 27-летнего мужчины.

"По пути следования произошел обрыв буксировочного троса, что в итоге послужило опрокидыванию транспортного средства.

В результате ДТП 27-летний водитель Toyota Estima от полученных телесных повреждений скончался до приезда скорой помощи", - рассказали в ДП области Абай.

По данному факту начато досудебное расследование.

Как напомнили в ведомстве, в соответствии с частями 3, 5 раздела 20.5 ПДД РК запрещается буксировка транспортного средства с недействующей тормозной системой, если его фактическая масса более половины фактической массы буксирующего транспортного средства. При меньшей фактической массе буксировка такого транспорта допускается только на жесткой сцепке или методом частичной погрузки.

"В зимний период буксировка в гололедицу на гибкой сцепке вовсе запрещается", - отметили в полиции.

На прошлой неделе в Кокпектинском районе области Абай произошло ДТП, в результате которого погибли два человека. По предварительным данным, автомобиль выехал на встречную полосу, совершая маневр обгона. Двигавшаяся в противоположном направлении машина не смогла уйти от удара.

А в Семее девушка попала под колеса автомобиля на пешеходном переходе. Ее доставили в областную больницу. По данному факту назначили экспертизу.

Также в области Абай водитель уснул за рулем и по касательной столкнулся с фурой. В результате его автомобиль слетел в кювет и опрокинулся на крышу. К счастью, пострадавших в ДТП не было.