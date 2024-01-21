Водитель сбил девушку на пешеходном переходе в Семее

Девушка попала под колеса автомобиля на пешеходном переходе, она доставлена в областную больницу, передает NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции области Абай.

Происшествие, по данным региональной полиции, случилось 20 января около 17.00 часов.

"Водитель автомашины Mercedes совершил наезд на девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшую доставили в областную больницу", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Отмечается, что по данному факту назначена экспертиза, по результатом которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, накануне мы писали о том, что несовершеннолетний житель Алматинской области, находясь за рулем автомобиля, совершил наезд на девочку. Мальчика и его законного представителя наказали. Девочку после осмотра врачей отпустили домой.

Также в начале года в Караганде автомобиль сбил переходившую дорогу на "зебре" 85-летнюю пенсионерку. От полученных травм она скончалась на месте ДТП.

А в конце декабря в Караганде на пешеходном переходе сбили 71-летнюю пенсионерку. От полученных травм женщина погибла на месте.

Согласно данным на сайте правовой статистики, в 2023 году было зарегистрировано 15 886 ДТП. Число пострадавших в них составило 19 554 человека.