Два человека погибли в аварии в области Абай (видео)
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В Кокпектинском районе области Абай сегодня произошло ДТП, в результате которого погибли два человека, передает NUR.KZ со ссылкой на областной департамент полиции.
Как сообщается на официальной Instagram-странице ДП области Абай, на канал 102 поступило сообщение от неизвестного мужчины о том, что на автодороге республиканского значения "Омск-Майкапчагай" произошла аварий.
По предварительным данным, 51-летний житель Семея на Mazda 626, выехал на встречную полосу, совершая маневр обгона. Двигавшийся в противоположном направлении Mercedes-Benz Sprinter не смог уйти от удара.
В результате ДТП водитель Mazda погиб на месте. В районную больницу с различными телесными повреждения были доставлены пассажиры другой автомашины и 20-летний пассажир Mazda 626, который также погиб, не приходя в сознание в больнице.
Полиция начала досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.
"Департамент полиции области Абай в очередной раз предупреждает водителей о бдительности на дороге и строгом соблюдении правил дорожного движения, а также учитывать погодные условия", - добавили в департаменте.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2056501-dva-cheloveka-pogibli-v-avariyu-v-oblasti-abay-video/