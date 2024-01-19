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Два человека погибли в аварии в области Абай (видео)

Опубликовано:

Авария на заснеженной трассе
ДТП. Иллюстративное фото: ДП СКО

В Кокпектинском районе области Абай сегодня произошло ДТП, в результате которого погибли два человека, передает NUR.KZ со ссылкой на областной департамент полиции.

Как сообщается на официальной Instagram-странице ДП области Абай, на канал 102 поступило сообщение от неизвестного мужчины о том, что на автодороге республиканского значения "Омск-Майкапчагай" произошла аварий.

По предварительным данным, 51-летний житель Семея на Mazda 626, выехал на встречную полосу, совершая маневр обгона. Двигавшийся в противоположном направлении Mercedes-Benz Sprinter не смог уйти от удара.

В результате ДТП водитель Mazda погиб на месте. В районную больницу с различными телесными повреждения были доставлены пассажиры другой автомашины и 20-летний пассажир Mazda 626, который также погиб, не приходя в сознание в больнице.

Полиция начала досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

"Департамент полиции области Абай в очередной раз предупреждает водителей о бдительности на дороге и строгом соблюдении правил дорожного движения, а также учитывать погодные условия", - добавили в департаменте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2056501-dva-cheloveka-pogibli-v-avariyu-v-oblasti-abay-video/

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