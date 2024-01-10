Уснувший за рулем водитель легковушки врезался в фуру и слетел с трассы в области Абай (видео)

Водитель уснул за рулем и по касательной столкнулся с фурой в области Абай. В результате его автомобиль слетел в кювет и опрокинулся на крышу, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает официальный Telegram-канал ДП области Абай, авария произошла вечером 9 января на 659-м километре автодороги Омск - Майкапчагай.

"Предположительно, 30-летний водитель Lada Granta из-за переутомления заснул за рулем и столкнулся по касательной с большегрузом. В результате легковушка, потерявшая управление, слетела в кювет, где опрокинулась на крышу", - рассказали в ведомстве.

В результате ДТП пострадавших нет.

В октябре 2023 года три человека погибли при столкновении Chevrolet Cobalt с грузовиком Mercedes-Benz Actros на автодороге Караганда - Балхаш. Предположительно, водитель легковушки уснул за рулем, машина выехала на полосу встречного движения и столкнулась с фурой.

Весной того же года задремавший за рулем житель Усть-Каменогорске снес козырек подъезда, в результате жители дома не могли выйти на улицу до приезда спасателей. При ДТП никто не пострадал, на водителя составили административный протокол.

Также в Костанайской области женщина, возвращавшаяся из Челябинска на своем авто с 14-летней дочерью и свекровью, уснула за рулем и протаранила полицейское авто на посту. К счастью, пострадавших в результате аварии не было. За совершение ДТП в отношении водителя был составлен административный протокол.