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Четверо мужчин погибли в ДТП на трассе в Павлодарской области (видео)

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ДТП
Кадр из видео с места ДТП. Источник: instagram.com/tipavlo.dar

Четверо мужчин скончались после столкновения двух легковушек на трассе в Павлодарской области. По информации медиков, на место врачи доехали за 11 минут, однако уже было поздно, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на павлодарскую областную станцию скорой помощи.

Кадры с места происшествия появились в одном из павлодарских пабликов в Instagram. На них видны две легковушки, а в описании указывается, что погибли в итоге все, кто был в машинах.

"Вызов поступил в 17:58. Повод - столкновение двух машин в 25 километрах от села Теренколь. Были задействованы бригада скорой помощи и медработники села Байконыс", - сообщили в пресс-службе павлодарской областной станции скорой помощи.

По информации медиков, выехали они по 1 категории срочности и уже через 11 минут были на месте. Однако спасти пострадавших не удалось, скончались четверо мужчин в возрасте от 30 до 45 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2053420-chetvero-muzhchin-pogibli-v-dtp-na-trasse-v-pavlodarskoy-oblasti-video/

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