Четверо мужчин погибли в ДТП на трассе в Павлодарской области (видео)

Четверо мужчин скончались после столкновения двух легковушек на трассе в Павлодарской области. По информации медиков, на место врачи доехали за 11 минут, однако уже было поздно, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на павлодарскую областную станцию скорой помощи.

Кадры с места происшествия появились в одном из павлодарских пабликов в Instagram. На них видны две легковушки, а в описании указывается, что погибли в итоге все, кто был в машинах.

"Вызов поступил в 17:58. Повод - столкновение двух машин в 25 километрах от села Теренколь. Были задействованы бригада скорой помощи и медработники села Байконыс", - сообщили в пресс-службе павлодарской областной станции скорой помощи.

По информации медиков, выехали они по 1 категории срочности и уже через 11 минут были на месте. Однако спасти пострадавших не удалось, скончались четверо мужчин в возрасте от 30 до 45 лет.