Женщина погибла под колесами авто в Карагандинской области
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В Караганде на пешеходном переходе сбита 71-летняя пенсионерка. От полученных травм женщина скончалась на месте, передает ekaraganda.kz.
Как сообщили в департаменте полиции Карагандинской области, смертельный наезд на пенсионерку произошел сегодня в 7:25 утра.
"На автодороге Кызылорда - Павлодар, на 943-м километре возле ЦОФ Сабурханская, 37-летний водитель автомашины Audi на пешеходном переходе допустил наезд на пешехода. Факт зарегистрирован в полиции. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение, - прокомментировали в ведомстве.
Как сообщает издание, женщина получила тяжелейшие травмы, от которых скончалась на месте.
Напомним, в сентябре мы писали о том, что в Алматы перебегавшего дорогу 17-летнего парня сбили насмерть. ДТП произошло в Алатауском районе.
Еще один пешеход погиб под колесами микроавтобуса в Алматы. ДТП произошло в начале ноября. Буквально через несколько дней в южной столице насмерть сбили 28-летнего мужчину, также переходившего дорогу в неположенном месте.
В середине декабря в Алматы автомобиль сбил пожилого мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Мужчина от полученных травм скончался на месте.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2052980-bez-golovy-dtp-so-sbitoy-nasmert-pensionerkoy-v-karagande-popalo-na-video/