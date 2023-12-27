Женщина погибла под колесами авто в Карагандинской области

В Караганде на пешеходном переходе сбита 71-летняя пенсионерка. От полученных травм женщина скончалась на месте, передает ekaraganda.kz.

Как сообщили в департаменте полиции Карагандинской области, смертельный наезд на пенсионерку произошел сегодня в 7:25 утра.

"На автодороге Кызылорда - Павлодар, на 943-м километре возле ЦОФ Сабурханская, 37-летний водитель автомашины Audi на пешеходном переходе допустил наезд на пешехода. Факт зарегистрирован в полиции. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение, - прокомментировали в ведомстве.

Как сообщает издание, женщина получила тяжелейшие травмы, от которых скончалась на месте.

Напомним, в сентябре мы писали о том, что в Алматы перебегавшего дорогу 17-летнего парня сбили насмерть. ДТП произошло в Алатауском районе.

Еще один пешеход погиб под колесами микроавтобуса в Алматы. ДТП произошло в начале ноября. Буквально через несколько дней в южной столице насмерть сбили 28-летнего мужчину, также переходившего дорогу в неположенном месте.

В середине декабря в Алматы автомобиль сбил пожилого мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Мужчина от полученных травм скончался на месте.