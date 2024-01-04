Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Пенсионерку насмерть сбили на "зебре" в Караганде (видео)

Опубликовано:

Место происшествия
Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/ekaraganda.kz

Сегодня в Караганде автомобиль сбил переходившую дорогу на "зебре" 85-летнюю пенсионерку. От полученных травм она скончалась на месте ДТП, передает ekaraganda.kz.

Издание со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона сообщает, что авария произошла сегодня, 4 января, днем.

"4 января в 13:00 часов по проспекту Республики 37-летний водитель автомашины Toyota RAV-4 на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на пешехода. Факт зарегистрирован в полиции. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение", – цитирует издание ведомство.

По информации издания, пожилая женщина получила тяжелые травмы и скончалась на месте ДТП.

Добавим, что согласно части 3 статьи 345 УК РК, нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими ТС, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

Напомним, в конце декабря в Караганде на пешеходном переходе сбили 71-летнюю пенсионерку. От полученных травм женщина погибла на месте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2053998-pensionerku-nasmert-sbili-na-zebre-v-karagande-video/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.