Пенсионерку насмерть сбили на "зебре" в Караганде (видео)

Сегодня в Караганде автомобиль сбил переходившую дорогу на "зебре" 85-летнюю пенсионерку. От полученных травм она скончалась на месте ДТП, передает ekaraganda.kz.

Издание со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона сообщает, что авария произошла сегодня, 4 января, днем.

"4 января в 13:00 часов по проспекту Республики 37-летний водитель автомашины Toyota RAV-4 на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на пешехода. Факт зарегистрирован в полиции. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение", – цитирует издание ведомство.

По информации издания, пожилая женщина получила тяжелые травмы и скончалась на месте ДТП.

Добавим, что согласно части 3 статьи 345 УК РК, нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими ТС, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

Напомним, в конце декабря в Караганде на пешеходном переходе сбили 71-летнюю пенсионерку. От полученных травм женщина погибла на месте.