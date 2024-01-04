Пенсионерку насмерть сбили на "зебре" в Караганде (видео)
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Сегодня в Караганде автомобиль сбил переходившую дорогу на "зебре" 85-летнюю пенсионерку. От полученных травм она скончалась на месте ДТП, передает ekaraganda.kz.
Издание со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона сообщает, что авария произошла сегодня, 4 января, днем.
"4 января в 13:00 часов по проспекту Республики 37-летний водитель автомашины Toyota RAV-4 на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на пешехода. Факт зарегистрирован в полиции. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение", – цитирует издание ведомство.
По информации издания, пожилая женщина получила тяжелые травмы и скончалась на месте ДТП.
Добавим, что согласно части 3 статьи 345 УК РК, нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими ТС, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.
Напомним, в конце декабря в Караганде на пешеходном переходе сбили 71-летнюю пенсионерку. От полученных травм женщина погибла на месте.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2053998-pensionerku-nasmert-sbili-na-zebre-v-karagande-video/