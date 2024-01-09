Пять человек погибли в жуткой аварии в ЗКО

Трагедия произошла на трассе в ЗКО сегодня, 9 января, вечером - в аварии погибли пять человек, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на ДЧС региона.

Сегодня в 17:17 на трассе "Жангала-Чапаево", между поселками Акбалшык и Пятимар в Жангалинском районе ЗКО, произошло лобовое столкновение автомашин Toyota Estima и Hyundai SantaFe.

В результате аварии погибли пять человек. Личности погибших устанавливаются, добавили в ДЧС.

Спасатели также сообщили, что за 9 дней с начала 2024 года в области в авариях погибли уже 9 человек.

На официальном сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП вам необходимо:

удостовериться что нет пострадавших, если есть, то вызвать скорую помощь; включить «аварийную сигнализацию» и установить знак аварийной остановки; если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные. Это может пригодиться при особых случаях; вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть (звонки бесплатные)) и страховых агентов (тел.: смотреть страховку).

По прибытию, сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП, протокол осмотра места ДТП, административный протокол, отобрать объяснения, направить водителей на медицинское освидетельствование.

Сотрудники дорожно-патрульной полиции так же проверяют все ваши документы, рисуют схему и просят отбуксировать транспортные средства в некоторых случаях, когда на месте ДТП транспортное средство затрудняет движения других автомобилей.

Далее сотрудник дорожно-патрульной полиции, выдает вам бланк объяснительной на имя начальника управления местной полицейской службы.

Вы заполняете бланк, в нем обязательно необходимо указать ориентировочное время ДТП, пересечение улиц (напротив чего), гос. номер автомашины, направления движения и детальное описание происшествия, также номер полиса ОГПО.