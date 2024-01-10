Страшное ДТП с погибшими и пострадавшими произошло на трассе в Мангистау

В Мангистауской области в результате столкновения автомобилей на трассе погибли два человека. Еще пятеро пострадавших были госпитализированы в больницу, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 9 января около 22.20 на пульт дежурного 102 поступил вызов о дорожно-транспортном происшествии на 34/193 км трассы Жанаозен - Актау.

"Водитель Mitsubishi Lanser совершил столкновение с Toyota Avalon. В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия скончался 69-летний водитель Mitsubishi. 48-летний пассажир Toyota умер в машине скорой помощи по дороге в больницу", - сообщили в ДП Мангистауской области.

Кроме того, пятеро пострадавших в ДТП были доставлены в больницу Жанаозена.

ДТП. Фото: с сайта Lada.kz

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР ОП Каракиянского района по ч.4 ст.345 УК РК. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ведется расследование. Иная информация в интересах следствия не разглашается.

Добавим, что согласно ст.345 УК РК нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет.

Ранее в Мангистауской области на трассе Жанаозен - Актау произошла страшная авария. Три автомобиля столкнулись с "КамАЗом". На месте происшествия от полученных травм скончался пассажир легковой машины. Четверо пострадавших были доставлены в больницу.