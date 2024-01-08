Авто столкнулись лоб в лоб на трассе в ЗКО: три человека погибли, 8 пострадали

Вчера, 7 января, в Байтерекском районе Западно-Казахстанской области случилась авария, унесшая жизни троих человек. Еще восемь человек пострадали, передает "Мой город".

Как пишет издание, ссылаясь на информацию от пресс-службы департамента полиции ЗКО, в 13:30 на трассе Уральск – Атырау недалеко от поселка Янайкино лоб в лоб столкнулись автомобили Chevrolet Nexia и Toyota Ipsum.

В Результате ДТП на месте аварии погибли оба водителя авто и один пассажир. Еще восьмерых человек с различными травмами доставили в больницу.

Полицейские начали досудебное расследование по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения".