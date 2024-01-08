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"Допрошена в качестве потерпевшей": ДП Алматы о статусе водителя автобуса, попавшего в смертельное ДТП

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Фото с места ДТП
Место ДТП. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

В полиции Алматы рассказали, какие дела на сегодня заведены по смертельному ДТП с участием автобуса, произошедшем в городе в конце прошло года, передает NUR.KZ.

"По факту дорожно-транспортного происшествия, повлекшего смерть трех граждан, Управлением дознания ДП города Алматы были зарегистрированы уголовные дела по части 4 статьи 345, части 3 статьи 351 и части 1 статьи 293 УК РК.

Отметим, что водитель автобуса гражданка К. допрошена в рамках уголовных дел в качестве потерпевшей. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам будет принято законное процессуальное решение", – рассказали в полиции.

Напомним, 22 декабря на проспекте Райымбека в Алматы неуправляемый автобус въехал в толпу. Позже в полиции сообщили, что пассажир автобуса ударил водителя-женщину, после чего та потеряла сознание и управление над транспортом. В итоге автобус въехал в людей, стоявших на остановке, из-за чего погибли три человека.

Против мужчины, ударившего водителя, возбудили два уголовных дела – по статье 293 УК "Хулиганство" и по статье 351 "Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц". Мужчина был водворен в изолятор временного содержания.

Как рассказал отец женщины-водителя, она – мать-одиночка, воспитывает двух детей. Водителем женщина работает больше 10 лет.

Позже в Сети появилось видео, записанное в салоне автобуса. На нем запечатлен момент нападения на водителя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2054469-kakie-dela-zavedeny-po-smertelnomu-dtp-s-uchastiem-avtobusa-rasskazali-v-politsii-almaty/

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