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Грузовик с 20 тоннами чечевицы слетел с трассы в Акмолинской области

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Полицейские вытащили большегруз с обочины
Работа полиции. Фото: ДП Акмолинской области

Спасательную операцию провели 1 января полицейские Акмолинской области. С помощью спецтехники они помогли вытащить с обочины на дорогу грузовик с 20 тоннами чечевицы, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает официальный сайт ДП Акмолинской области, в первый день нового года полицейские провели спасательную операцию на автодороге Костанай - Аулиеколь - Сурган.

Экипаж "Тулпар-16" в составе старшего лейтенанта Санжара Кожегулова и лейтенанта Ивана Захарова при патрулировании трассы получил сигнал о помощи.

"В сложную ситуацию на дороге попал гражданин Азербайджана, перевозивший более 20 тонн чечевицы. Водитель, не справившись с управлением, допустил съезд большегруза на обочину, а вот выбраться самостоятельно не было возможности", - рассказали в ведомстве.

Инспекторы выслушали объяснения иностранца и приступили к спасательной операции.

"Вооружившись необходимым приспособлениями и организовав выезд специальной техники, полицейские при помощи других специалистов извлекли фуру с обочины на проезжую часть, при этом обеспечили безопасность движения для других транспортных средств и сохранность груза", - отметили в ДП региона.

Перед тем, как продолжить свой путь, водитель Сархан Мамадов выразил слова благодарности стражам порядка и всем, кто принимал участие в спасательной операции.

Напомним, 2 января в Акмолинской области столкнулись 15 автомобилей. ДТП произошло на 216 км автодороги Астана - Петропавловск. Погибших не было.

В ДП региона пояснили, что с места происшествия в больницу доставили 37-летнего мужчину, 33-летнюю женщину и 9-летнего мальчика.

В отношении 69-летней автоледи на Mitsubishi и 34-летнего водителя Suzuki составили административные протоколы по ст.610 КоАП РК "Нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств".

Отметим, что 1 января на территории Акмолинской области были введены ограничения движения на нескольких участках автодорог республиканского значения. В начале 2024 года на большей части региона ожидалась неблагоприятная погода: порывистый ветер, метель, гололед.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2053756-gruzovik-s-20-tonnami-chechevitsy-sletel-s-trassy-v-akmolinskoy-oblasti/

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