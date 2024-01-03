Непогода и плохая видимость: 15 авто столкнулись на трассе в Акмолинской области (видео)

Вчера днем на трассе Щучинск-Астана произошло массовое ДТП. Столкнулись сразу 15 машин, есть пострадавший, передает NUR.KZ со ссылкой на ОЧС Бурабайского района.

Представители Отдела по ЧС Бурабайского района Акмолинской области сообщили о массовой аварии, которая произошла на трассе. Также спасатели опубликовали кадры с места происшествия.

“В результате неблагоприятных погодных условий и плохой видимости 2 января 2024года в 15:38 на трассе Щучинск-Астана в районе села Жасыл в направлении Астаны произошло ДТП”, – говорится в сообщении.

В ДТП пострадало 15 легковых автомобилей, имеется 1 пострадавший мужчина с черепно-мозговой травмой.

Отмечается, что пострадавший эвакуирован на карете скорой медицинской помощи в г.Макинск, также на место дтп направлена вахтовка для обогрева пострадавших.