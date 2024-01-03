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15 авто столкнулись в Акмолинской области: появились новые подробности

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ДТП в Акмолинской области
Место происшествия. Кадр из видео: ДП Акмолинской области

На двух участников массовой аварии на трассе Астана - Петропавловск составили административные протоколы за нарушение ПДД, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

По информации пресс-службы ведомства, 2 января около 15.53 на пульт "102" отдела полиции Бурабайского района поступило телефонное сообщение о том, что на 216 км автодороги Астана - Петропавловск произошло ДТП.

"Прибывшие на место происшествия стражи порядка предварительно установили, что участниками аварии стали порядка 15 транспортных средств.

Погибших не было. Пассажиры: 37-летний мужчина, 33-летняя женщина и 9-летний мальчик, с различными травмами доставлены в приемный покой больницы в Макинске. Претензий у пострадавших не имеется", - отметили в ДП Акмолинской области.

В отношении 69-летней жительницы столицы, управлявшей Mitsubishi, и 34-летнего водителя Suzuki Vitara составили административные протоколы по ст.610 КоАП РК "Нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств".

Напомним, ДТП с участием 15 автомобилей произошло днем 2 января на 216-м километре трассы Астана - Петропавловск. Спасатели сообщали об одном пострадавшем мужчине, у которого была диагностирована черепно-мозговая травма.

Согласно ст.610 КоАП РК за нарушение водителем правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, предусмотрен штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге) или лишение права управления авто до шести месяцев. Если нарушение повлекло и причинение потерпевшим легкого вреда здоровью, то штраф удваивается (147 680 тенге) или же грозит лишение водительских прав уже до девяти месяцев.

Также 2 января сразу семь автомобилей столкнулись на трассе Алматы - Екатеринбург на территории Карагандинской области. Водители выехали на дорогу до ее закрытия. Видимость была почти нулевая, отметили в полиции.

Вечером того же дня ДТП на трассе в ВКО унесло жизни четырех человек. Двое из них были несовершеннолетними.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2053728-15-avto-stolknulis-v-akmolinskoy-oblasti-poyavilis-novye-podrobnosti/

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