Грузовик на глазах у полицейских снес остановку и врезался в магазин в Павлодаре (видео)

Грузовик врезался в автобусную остановку и здание магазина в Павлодаре. Столкновение произошло прямо на глазах у полицейских. Подробности озвучили в ДП региона, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео с места происшествия появилось в соцсетях. На кадрах можно увидеть, как в сторону стоявшего на дороге полицейского несется грузовик, который затем сворачивает и врезается в остановку и здание магазина.

В пресс-службе ДП Павлодарской области корреспонденту NUR.KZ сообщили, что авария на улице Нуркина произошла 1 января в 7:30.

По данным ведомства, водитель "ГАЗели" был в состоянии алкогольного опьянения. ДТП же произошло прямо на глазах у сотрудников полиции. Они сразу же задержали водителя.

Поврежденная остановка. Фото: NUR.KZ

"Житель Павлодара подозревается в том, что в пьяном виде угнал "ГАЗель" со двора дома на улице Академика Бектурова. Далее, двигаясь по улице Нуркина, совершил наезд на дорожный знак, автобусную остановку и здание магазина. Водитель задержан находившимися рядом сотрудниками полиции. Проверкой установлено, что он не имеет водительского удостоверения", - пояснили в ДП региона.

Водителя после медосвидетельствования арестовали на 20 суток. По факту угона начато досудебное расследование. К слову, в салоне также находился 17-летний юноша.

Добавим, что согласно ч.1 ст.200 УК РК за неправомерное завладение автомобилем подозреваемому грозит от штрафа (до 1 тысячи МРП - 3 690 000 тенге) до двух лет лишения свободы. Если же угон причинил крупный ущерб, суд может назначить до восьми лет заключения.

В ноябре прошлого года пьяный водитель разъезжал на Toyota по Таразу. В салоне были его жена и трое малолетних детей.

До этого в Павлодаре стражи порядка задержали пьяного водителя Lexus. При попытке скрыться от полиции он проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с Toyota Camry.

Также в Жамбылской области полицейским пришлось устроить погоню за водителем авто. Задержанный оказался не только пьян, но и лишен прав.