Полицейскую погоню за пьяным водителем сняли на видео в Жамбылской области

В Жамбылской области полицейским пришлось устроить погоню за водителем авто. Задержанный оказался не только пьян, но и лишен прав. Мужчина водворен в ИВС, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщается на медиапортале МВД РК, жамбылскими полицейскими с целью снижения количества ДТП ведется работа по выявлению нетрезвых водителей.

«27 октября около 12 часов на одной из улиц Каратау сотрудниками полиции была замечена автомашина Changan SC, водитель которой нарушил правила дорожного движения. Инспекторы экипажа автопатруля попросили водителя остановиться, однако мужчина законным требованиям стражей порядка не подчинился и продолжил движение», - говорится в сообщении МВД.

Полицейские продолжили преследовать водителя и в итоге остановили автотранспорт. При проверке документов оказалось, что за рулем находился 50-летний житель Таласского района, причем с явными признаками опьянения. Это, по данным полиции, также подтвердила и проведенная медэкспертиза.

«Установлено, что в январе 2020 года нарушитель был лишен права управления транспортным средством сроком на 5 лет. В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 346 УК РК. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания», – сообщил первый заместитель начальника Таласского РОП Мадияр Кожахметов.

О любителях погонять в состоянии алкогольного опьянения мы писали и ранее. К примеру, в мае этого года полицейские Алматы устроили погоню за пьяным водителем, который врезался в припаркованную машину и пытался скрыться с места инцидента. Еще одна полицейская погоня за пьяным автолюбителем в Кызылорде также попала на видео.

Отметим, что такие действия граждан не остаются безнаказанными. Согласно ст. 346, ч.1 управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения влечет за собой штраф в размере до 5000 МРП либо наказание исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.