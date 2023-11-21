Пьяный водитель с женой и тремя детьми разъезжал по Таразу. Его остановили полицейские, а машину поставили на специализированную стоянку, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По данным информационного медиапортала ведомства, на одной из улиц Тараза за нарушение ПДД полицейскими была остановлена Toyota.

После проверки было установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, а в салоне его транспорта находились жена и трое малолетних детей.

На мужчину составлен административный протокол по ст.608 ч.1 КоАП РК.

Всего за один день задержано 12 водителей в нетрезвом состоянии, их автомашины водворены на специализированную стоянку.

Добавим, что согласно ст.608 ч.1 КоАП РК управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, влекут административный арест на пятнадцать суток и лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет.