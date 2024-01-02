"Нулевая видимость": сразу 7 авто столкнулись на трассе в Карагандинской области (видео)
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Авария сразу с семью автомобилями произошла на трассе Алматы – Екатеринбург. Пострадавших не было, машины получили механические повреждения, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.
Как сообщила пресс-служба МВД в новостном Telegram-канале, сегодня, 2 января, в 13:20 на автодороге Алматы – Екатеринбург произошла авария с участием семи авто.
Пострадавших нет, транспортные средства получили механические повреждения.
"Данные транспортные средства проехали в сторону Карагандинской области до закрытия дороги из-за ухудшения погодных условий. В районе поселка Ошаганды при нулевой видимости столкнулись с впереди идущими автомашинами", – рассказал подробности командир батальона ПП ДП Карагандинской области Бекзат Саулембаев.
Между тем сегодня, 2 января, на большей части Казахстана было объявлено штормовое предупреждение.
В частности, в Карагандинской области прогнозировали метель, гололед, на юге области – туман. Здесь также обещали усиление ветра до 15-20 м/с с порывами до 23-28 м/с. В Караганде – метель, гололед и сильный ветер.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2053588-nulevaya-vidimost-srazu-7-avto-stolknulis-na-trasse-v-karagandinskoy-oblasti/