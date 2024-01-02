"Нулевая видимость": сразу 7 авто столкнулись на трассе в Карагандинской области (видео)

Авария сразу с семью автомобилями произошла на трассе Алматы – Екатеринбург. Пострадавших не было, машины получили механические повреждения, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщила пресс-служба МВД в новостном Telegram-канале, сегодня, 2 января, в 13:20 на автодороге Алматы – Екатеринбург произошла авария с участием семи авто.

Пострадавших нет, транспортные средства получили механические повреждения.

"Данные транспортные средства проехали в сторону Карагандинской области до закрытия дороги из-за ухудшения погодных условий. В районе поселка Ошаганды при нулевой видимости столкнулись с впереди идущими автомашинами", – рассказал подробности командир батальона ПП ДП Карагандинской области Бекзат Саулембаев.

Между тем сегодня, 2 января, на большей части Казахстана было объявлено штормовое предупреждение.

В частности, в Карагандинской области прогнозировали метель, гололед, на юге области – туман. Здесь также обещали усиление ветра до 15-20 м/с с порывами до 23-28 м/с. В Караганде – метель, гололед и сильный ветер.