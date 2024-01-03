Четыре человека погибли в страшном ДТП в ВКО

Столкновение двух авто произошло на трассе в Восточно-Казахстанской области. В результате страшного ДТП скончались четыре человека. Среди них были двое несовершеннолетних, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП ВКО.

По сведениям пресс-службы ведомства, 2 января около 22:20 на 8 км автодороги Усть-Каменогорск - Шемонаиха в районе села Уварово Глубоковского района произошло ДТП.

В результате столкновения Toyota Corona Premio и Toyota Vista на месте аварии скончались 4 человека, в том числе 2 несовершеннолетних.

По данному факту начато досудебное расследование по ч.4 ст.345 УК РК. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

ДТП. Фото: ДП ВКО

"Департамент полиции выражает искренние соболезнования родным и близким погибших в этой трагической аварии, и призывает участников дорожного движения строго соблюдать установленные правила, не допускать нарушений скоростного режима, маневрирования, а также учитывать дорожные и погодные условия. Берегите себя и помните, вас ждут дома", - отметили в ведомстве.

Добавим, что согласно ч.4 ст.345 УК РК нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет.

В конце декабря стало известно о трагедии, случившейся в Иргизском районе Актюбинской области. Пятеро школьников и их учитель ехали на районный этап республиканской олимпиады, который проходил в Иргизе. В какой-то момент водитель Toyota Alphard выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. От удара минивэн перевернулся, на месте погибли двое одиннадцатиклассников и их педагог. Еще троих детей доставили в районную больницу. Полиция возбудила по факту смертельной аварии два уголовных дела.

В ноябре троих подростков сбили на пешеходном переходе в Усть-Каменогорске. ДТП произошло вечером, когда ребята возвращались со спортивной тренировки через один из самых оживленных перекрестков города. Все пострадавшие были госпитализированы. Полиция начала проверку.