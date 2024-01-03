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Очевидцы в Усть-Каменогорске обнаружили в реке автомобиль (видео)

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Авто скатилось в реку Иртыш
Авто скатилось в реку. Кадр из видео: instagram.com/shygysqaz_tjd

Спасателям сообщили об автомобиле в реке Иртыш в Усть-Каменогорске. Машина без водителя скатилась в воду из-за небезопасной парковки, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС ВКО.

На официальной странице ДЧС ВКО в Instagram сообщается, что инцидент произошел в районе парка Самал. Прохожие увидели машину в воде и вызвали спасателей. Прибывшие сотрудники оперативно-спасательного отряда обнаружили Subaru Impreza в ста метрах от берега. В иномарке никого не было.

"При помощи водолазного снаряжения спасатели произвели осмотр, жертв и пострадавших не обнаружено", - отметили в ведомстве.

Выяснилось, что владелец небезопасно припарковал свою машину, которая сама скатилась в реку.

Напомним, несколько дней назад внедорожник провалился под лед в Акмолинской области. Автомобиль принадлежал рыбакам, спасателям удалось вытащить его.

Прошлой зимой в Бухтарминском водохранилище в ВКО при переправе по льду под воду провалился автомобиль. Внутри находилось пять человек. Одной из пострадавших не удалось выбраться — женщина 1950 года рождения утонула.

Добавим, река Иртыш протекает по территории Китая, Казахстана и России, ее общая длина — 4 254 км. Это самая длинная река в нашей стране. По берегам расположены крупные казахстанские города Усть-Каменогорск, Семей, Курчатов, Аксу, Павлодар.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2053710-ochevidtsy-v-ust-kamenogorske-obnaruzhili-v-reke-avtomobil-video/

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