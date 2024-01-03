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Водитель не послушал предупреждения и поплатился жизнью в Атырауской области

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ДТП с Toyota Alphard
ДТП. Фото: instagram.com/police.atyrau

Водитель получил двойное предупреждение от сотрудников патрульной полиции на постах в Атырауской области. Но предостережения не уберегли его от смертельного ДТП, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает официальный аккаунт ДП Атырауской области в Instagram, 2 января около 08:30 на 426 километре автодороги республиканского значения Актобе - Атырау - Астрахань произошло смертельное ДТП.

30-летний водитель автомобиля Toyota Alphard не справился с управлением, из-за чего автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП водитель и один пассажир погибли на месте, троим пассажирам была оказана медицинская помощь.

"Стоит отметить, что до дорожно-транспортного происшествия сотрудники патрульной полиции дважды производили профилактические работы водителю на постах, расположенных в селах Миялы и Сагиз Кызылкогинского района", - рассказали в ведомстве.

Раннее на трассе Щучинск - Астана произошло массовое ДТП. Столкнулись сразу 15 машин, есть пострадавший. По сообщению полиции, причиной аварии стали неблагоприятные погодные условия и плохая видимость.

В конце декабря несколько человек погибли в ДТП на трассе в Павлодарской области. По информации медиков, на место врачи доехали за 11 минут, однако уже было поздно. В результате столкновения двух легковушек скончались четверо мужчин в возрасте от 30 до 45 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2053671-voditel-ne-poslushal-preduprezhdeniya-i-poplatilsya-zhiznyu-v-atyrauskoy-oblasti/

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