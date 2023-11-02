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Пешехода сбили насмерть в Алматы (фото)

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Автомобиль попал в аварию
Авария. Фото с места ДТП: zakon.kz

Пешеход погиб под колесами микроавтобуса в Алматы - трагедия произошла сегодня ранним утром, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города.

Сегодня, 2 ноября, в 05:20 мужчина 1985 года рождения, управляя автомашиной марки Iveco, следовал по улице Бухтарминская в северном направлении, и при повороте направо, на улицу Майлина, допустил наезд на пешехода 1976 года рождения.

Автомобиль попал в аварию
Авария. Фото с места ДТП: zakon.kz

Подчеркивается, что тот пересекал проезжую часть в неустановленном месте.

В результате аварии пешеход скончался.

По данному факту управлением дознания ДП начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 345 УК РК. Назначены экспертизы.

Место аварии
Авария. Фото с места ДТП: zakon.kz

Согласно части 3 статьи 345 УК РК, нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2043719-peshehoda-sbili-nasmert-v-almaty-foto/

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