Пожилого мужчину сбили насмерть на пешеходном переходе в Алматы

В Алматы сегодня утром автомобиль сбил насмерть пожилого мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города.

Как сообщили в полиции, сегодня, 20 декабря, в 07:00 по улице Садыкова был сбит пешеход.

"Водитель, гражданин С. 1988 года рождения, следуя по улице Садыкова в восточном направлении, допустил наезд на пешехода 1960 года рождения, который пересекала проезжую часть на юг по обозначенном пешеходному переходу.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия", – рассказали в пресс-службе ведомства.

В ДП добавили, что данный факт зарегистрировано в едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 345 УК РК.

Стражами порядка назначены соответствующие экспертизы.

Добавим, что, согласно части 3 статьи 345 УК РК, нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Напомним, ранее водителя грузовика "ГАЗ-53" задержали по подозрению в смертельной аварии – подростка сбили насмерть на пешеходном переходе.