Мужчину сбили насмерть недалеко от пешеходного перехода в Алматы

Вчера, 12 ноября, в Алматы насмерть сбили 28-летнего мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте. Об этом корреспонденту NUR.KZ сообщили в полиции города.

Как рассказали в Департаменте полиции Алматы, ДТП произошло рано утром - в 04:40.

"Гражданин К. 1997 года рождения, управляя автомашиной марки Chevrolet Nexia, следуя по улице Саина в северном направлении, допустил наезд на пешехода, гражданина С. 1995 года рождения, который пересекал проезжую часть на запад в неустановленном месте", - говорится в сообщении полиции.

В результате наезда мужчина погиб на месте происшествия.

Полиция начала расследование по части 3 статьи 345 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы.

По информации Zakon.kz, Chevrolet Nexia выехал из тоннеля на развязке, когда перед ним неожиданно начал перебегать дорогу мужчина. Водитель попытался избежать столкновения, но ему помешало бетонное ограждение, и в итоге авто сбило пешехода.

Очевидцы рассказали, что парень перебегал дорогу в нескольких десятках метров от надземного перехода.

Отметим, что статья 345 Уголовного кодекса РК предусматривает наказание за нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью или смерь человека.

При этом меры наказания распределяются так: