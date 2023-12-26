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Массовое ДТП с пятью авто произошло на трассе в Акмолинской области: есть погибший (видео)

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Разбитое стекло у авто
ДТП. Иллюстративное фото: Getty images / Peter Cade

В понедельник, 25 декабря, на трассе в Акмолинской области произошло массовое ДТП - столкнулись пять автомобилей. В результате аварии погиб мужчина, передает NUR.KZ.

Кадрами с места аварии поделилась Instagram-страница shchuchinsk_life.

Департамент полиции Акмолинской области в комментариях к посту раскрыл подробности произошедшего.

Так, по данным полицейских, авария произошла на автодороге "Астана - Петропавловск".

"Предварительно установлено, что водитель автомашины марки "Газель" из-за поломки совершил остановку на крайней правой полосе. Далее в "Газель" въехала автомашина марки Volkswagen Polo, за рулем которой находился житель Астаны. От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия.

В последующем с данными авто столкнулись еще три автомашины, движущиеся в попутном направлении", - говорится в сообщении правоохранительных органов.

По факту ДТП начато расследование по части 3 статьи 345 УК РК.

"Полицейские призывают водителей к бдительности и осторожности в пути следования и обязательно учитывать сложные погодные условия: соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и боковой интервал", - заключили в ДП.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Напомним, что статья 345 Уголовного кодекса РК предусматривает наказание за нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью или смерь человека.

Согласно части 3 этой статьи нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2052587-massovoe-dtp-s-pyatyu-avto-proizoshlo-na-trasse-v-akmolinskoy-oblasti-est-pogibshiy-video/

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