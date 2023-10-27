Массовая авария с "КамАЗом" произошла в Мангистау: есть погибший (видео)

Серьезное ДТП произошло вчера, 26 октября, в Мангистауской области - три автомобиля столкнулись с "КамАЗом". Виновнику аварии грозит колония, сообщает издание Lada.kz.

Как сообщили журналистам в Департаменте полиции Мангистауской области, ДТП произошло 26 октября примерно в 14:00 на 43 километре трассы Актау-Жанаозен.

На дороге столкнулись четыре автомобиля марок "КамАЗ", Volkswagen Sharan, Lada и "ГАЗ 330253".

"На месте происшествия от полученных травм скончался 49-летний пассажир автомашины марки Lada. Четверо пострадавших доставлены в областную больницу", - добавили в пресс-службе ведомства.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 345 Уголовного кодекса РК. Ведется расследование.

Иная информация в интересах следствия не разглашается.

Отметим, статья 345 Уголовного кодекса РК предусматривает наказание за нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью или смерь человека.

При этом меры наказания распределяются так: