"Водитель неопытный?": автобус попал в ДТП в Алматы (видео)
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Алматинцы распространяют в соцсетях видео, на котором изображен сильно поврежденный автобус, съехавший с трассы, передает корреспондент NUR.KZ.
Видео с сильно поврежденным автобусом, съехавшим с трассы, алматинцы начали распространять в соцсетях.
"Возле заправки ДТП с автобусом. Водитель неопытный?" - говорится в публикации.
В Департаменте полиции Алматы корреспонденту NUR.KZ прокомментировали ситуацию.
"ДТП с участием общественного транспорта произошло сегодня рано утром.
В настоящее время сотрудники управления полиции Алатауского района выясняют обстоятельства ДТП. Назначены соответствующие экспертизы", — сообщили в пресс-службе ДП Алматы.
Напомним, вчера в Туркестанской области произошло смертельное ДТП. Жертвой столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля стала 70-летняя женщина.
Также 20 декабря сильный порывистый ветер стал причиной ДТП на трассе в области Абай: он опрокинул на бок тяжелый грузовик. Сотрудники полиции организовали подъем большегруза на дорогу.
В Алматы автомобиль сбил насмерть пожилого мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2051978-voditel-neopytnyy-avtobus-popal-v-dtp-v-almaty-video/