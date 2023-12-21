"Водитель неопытный?": автобус попал в ДТП в Алматы (видео)

Алматинцы распространяют в соцсетях видео, на котором изображен сильно поврежденный автобус, съехавший с трассы, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео с сильно поврежденным автобусом, съехавшим с трассы, алматинцы начали распространять в соцсетях.

"Возле заправки ДТП с автобусом. Водитель неопытный?" - говорится в публикации.

В Департаменте полиции Алматы корреспонденту NUR.KZ прокомментировали ситуацию.

"ДТП с участием общественного транспорта произошло сегодня рано утром.

В настоящее время сотрудники управления полиции Алатауского района выясняют обстоятельства ДТП. Назначены соответствующие экспертизы", — сообщили в пресс-службе ДП Алматы.

Напомним, вчера в Туркестанской области произошло смертельное ДТП. Жертвой столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля стала 70-летняя женщина.

Также 20 декабря сильный порывистый ветер стал причиной ДТП на трассе в области Абай: он опрокинул на бок тяжелый грузовик. Сотрудники полиции организовали подъем большегруза на дорогу.

В Алматы автомобиль сбил насмерть пожилого мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу.