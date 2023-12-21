Смертельное ДТП в Туркестанской области: столкнулись микроавтобус и легковое авто (видео)

В Туркестанской области произошло смертельное ДТП. Жертвой столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля стала 70-летняя женщина, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, днем 20 декабря на 719 км автодороги Алматы - Ташкент - Термез на территории Толебийского района произошло страшное ДТП.

Полиция установила, что автомобиль Tоyota Camry, выехавший из Шымкента в Сарыгашский район, столкнулся с пассажирским автомобилем Mercedes Sprinter, с которым двигался в одном направлении.

В результате ДТП на месте происшествия от полученных травм скончалась 70-летняя пассажирка Mercedes. Оба водителя и четверо пассажиров микроавтобуса с различными травмами находятся в больнице.

Выясняются все обстоятельства произошедшего. Проводится досудебное расследование по ч.3 ст.345 УК РК "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека". Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Отметим, что согласно ч.3 ст.345 УК РК нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Летом в Алматы на проспекте Аль-Фараби произошло ДТП с участием микроавтобуса. В результате аварии водитель автомобиля погиб, а восемь пассажиров с различными телесными повреждениями были доставлены в больницы города.

Ранее в Костанайской области микроавтобус отдела образования Житикары не уступил дорогу внедорожнику и допустил столкновение. К счастью, детей в микроавтобусе не было, в результате происшествия никто не пострадал.