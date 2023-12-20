Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Сильный ветер опрокинул грузовик на трассе в области Абай (видео)

Опубликовано:

ДТП на трассе в области Абай
ДТП. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

Сильный порывистый ветер стал причиной ДТП на трассе в области Абай: он опрокинул на бок тяжелый грузовик. Сотрудники полиции организовали подъем большегруза на дорогу, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает новостной Telegram-канал ведомства, 19 декабря на 913 км трассы Омск - Майкапчагай произошло ДТП.

На помощь водителю пришли сотрудники полиции Оразбаев и Мухамеджанов. Они, следуя по маршруту патрулирования, увидели грузовой автомобиль "ГАЗель", который сошел в кювет и завалился набок.

Водителем большегруза является гражданин РФ. Он пояснил, что нарушений ПДД не допускал, а транспорт перевернулся из-за сильного бокового ветра.

"Попал в нелепую ситуацию, на трассе опрокинулся на бок. Вызвали патрульно-постовую службу, приехали вовремя", - рассказал россиянин.

Стражи порядка обратились к директору одного из ТОО, который предоставил погрузчик, способный вытянуть тяжелую машину на дорогу. Транспорт сопроводили до ближайшего населенного пункта.

Неделю назад полицейский в Жамбылской области помог троим водителям, которые в лютый мороз остановились на трассе. Оказалось, что у них закончилось дизельное топливо, а до ближайшей заправки пешком они бы просто не дошли. Участковый инспектор не только привез им топливо, но и накормил ужином у себя дома.

А в области Абай женщина вечером после работы не дождалась автобуса и в мороз в одиночестве отправилась по дороге пешком. Добраться до дома ей помог сотрудник ДУИС. Он посадил женщину в автомобиль, где она смогла согреться, и довез до дома.

Также ранее в МЧС рассказали, как сотрудники спасали замерзших людей на трассах. Среди них оказались несколько десятков иностранцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2051722-silnyy-veter-oprokinul-gruzovik-na-trasse-v-oblasti-abay-video/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.