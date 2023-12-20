Сильный ветер опрокинул грузовик на трассе в области Абай (видео)

Сильный порывистый ветер стал причиной ДТП на трассе в области Абай: он опрокинул на бок тяжелый грузовик. Сотрудники полиции организовали подъем большегруза на дорогу, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает новостной Telegram-канал ведомства, 19 декабря на 913 км трассы Омск - Майкапчагай произошло ДТП.

На помощь водителю пришли сотрудники полиции Оразбаев и Мухамеджанов. Они, следуя по маршруту патрулирования, увидели грузовой автомобиль "ГАЗель", который сошел в кювет и завалился набок.

Водителем большегруза является гражданин РФ. Он пояснил, что нарушений ПДД не допускал, а транспорт перевернулся из-за сильного бокового ветра.

"Попал в нелепую ситуацию, на трассе опрокинулся на бок. Вызвали патрульно-постовую службу, приехали вовремя", - рассказал россиянин.

Стражи порядка обратились к директору одного из ТОО, который предоставил погрузчик, способный вытянуть тяжелую машину на дорогу. Транспорт сопроводили до ближайшего населенного пункта.

Неделю назад полицейский в Жамбылской области помог троим водителям, которые в лютый мороз остановились на трассе. Оказалось, что у них закончилось дизельное топливо, а до ближайшей заправки пешком они бы просто не дошли. Участковый инспектор не только привез им топливо, но и накормил ужином у себя дома.

А в области Абай женщина вечером после работы не дождалась автобуса и в мороз в одиночестве отправилась по дороге пешком. Добраться до дома ей помог сотрудник ДУИС. Он посадил женщину в автомобиль, где она смогла согреться, и довез до дома.

Также ранее в МЧС рассказали, как сотрудники спасали замерзших людей на трассах. Среди них оказались несколько десятков иностранцев.