Два врача "скорой" пострадали в ДТП с фурой и легковушкой в Жетісу

ДТП с участием кареты скорой помощи произошло на трассе Алматы - Оскемен, пострадали медицинские работники, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщается на информационном портале МВД, в результате ДТП с участием трех автомашин в Аксуском районе области Жетісу пострадали двое медицинских работников.

"ДТП произошло на 337-м километре автодороги Алматы - Оскемен, где столкнулись легковая автомашина Mazda 626, грузовик "КамАЗ" и минивэн JAC (карета скорой помощи).

В дорожной аварии пострадали два врача, которых с различными травмами госпитализировали в больницу. Один из медиков позднее был отпущен на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении на медиапортале.

ДТП с участием кареты скорой помощи, автомобиля и большегруза. Фото: Polisia.kz

Автомашины помещены на спецстоянку. По факту ДТП полицией назначены необходимые экспертизы.

Ранее мы писали о ДТП в Кызылординской области, где у большегруза отцепился прицеп с камнями прямо во время движения на трассе. Этот же прицеп врезался в автобус. В результате ДТП 4 пассажира автобуса с различными телесными повреждениями были госпитализированы в больницу.

В начале декабря сразу четыре авто стали участниками ДТП на трассе в Актюбинской области. Здесь водитель Тoyota Rav 4 столкнулся с ВАЗ-2112, который двигался на буксире с автомашиной ВАЗ-2115. В результате столкновения Тoyota Rav 4 вылетела на встречную полосу и столкнулась с Toyota Camry. Двое водителей этих авто были госпитализировали.

Также накануне мы писали о столкновении лоб в лоб пассажирского автобуса и грузового автомобиля в Алматы. В результате пострадал водитель грузовика.