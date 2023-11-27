"Есть тяжелые": прицеп с камнями отцепился от грузовика и врезался в автобус на юге Казахстана

В Сети появилось видео с места серьезного ДТП, произошедшего на трассе в Кызылординской области. Указывается, что есть пострадавшие. Подробности аварии озвучили в МВД РК, передает NUR.KZ.

"Арал - Кызылорда. Есть тяжелые", - говорится в подписи к опубликованным кадрам.

Как сообщается в новостном Telegram-канале МВД РК, 26 ноября около 18.50 на трассе Шымкент-Самара на территории села Аккум Жалагашского района Кызылординской области отцепился груженный камнями прицеп движущегося "КамАЗа". В результате произошло столкновение с автобусом, направлявшимся в противоположном направлении в Шымкент.

"В результате ДТП 4 пассажира автобуса с различными телесными повреждениями госпитализированы в районную больницу.

Зарегистрировано уголовное дело по ч.2 ст.345 УК РК. Назначены экспертизы, проводится досудебное расследование", - рассказали в ведомстве.

Добавим, что согласно ч.2 ст.345 УК РК нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.