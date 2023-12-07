Сразу четыре авто стали участниками ДТП на трассе в Актюбинской области

Четыре транспортных средства попали в ДТП на трассе Актобе – Оренбург. В результате двое попали в больницу, один из участников аварии ранее был лишен прав, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

ДТП с участием четырех машин произошло на автотрассе Актобе – Оренбург возле поселка Курайли.

"35-летний водитель Тoyota Rav 4, не учитывая дорожные и метеорологические условия, допустил столкновение с ВАЗ-2112, который двигался на буксире с автомашиной ВАЗ-2115 в попутном направлении", – говорится в новостном Telegram-канале МВД Polisia.kz.

В результате столкновения Тoyota Rav 4 вылетела на встречную полосу и столкнулась с Toyota Camry. Двое водителей этих авто госпитализировали. Наряду с этим было установлено, что ранее водителя Тoyota Rav 4 лишили права управления ТС на 7 лет за пьяное вождение. Теперь ему грозит лишение свободы до 2 лет.

По информации на сайте правовой статистики, за 11 месяцев 2023 года было зарегистрировано 13 207 ДТП. Число раненых в них составило 16 284 человека, погибших – 2226 человек.