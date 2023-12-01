Более 70 ДТП зафиксировали в Астане в первый день зимы

Только в первой половине первого дня зимы в Астане зарегистрировано 76 ДТП. Стражи порядка столицы призывают водителей быть внимательными на дорогах, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

Как сообщает Департамент полиции Астаны в Instagram, с утра в столице зарегистрировано порядка 76 дорожно-транспортных происшествий.

"В связи с погодными условиями и выпадением осадков рекомендуем водителям произвести замену на зимние шины и быть предельно внимательными, строго соблюдать установленную скорость, не производить резкое торможение, соблюдать дистанцию.

Особую осторожность необходимо проявлять не только водителям, но и пешеходам. В интересах собственной безопасности необходимо осуществлять переход улиц в установленных местах", - говорится в сообщении, опубликованном полицией.

Здесь же отмечается, что пренебрежение правилами дорожного движения, а именно не соблюдение скоростного режима, может привести к трагическим последствиям.

Ранее мы писали о том, что в ближайшие дни декабря и в течение месяца на большей части республики ожидается неустойчивый характер погоды: в северной половине РК прогнозируется снег, временами сильный снег с метелью, в южных регионах осадки дождь с переходом в снег.

В целом, количество осадков в декабре прогнозируется около нормы на большей части республики, больше нормы – на севере республики.

Накануне к столичным жителям из-за ухудшения погоды обратились спасатели. В столичном ДЧС астанчан и гостей города призвали быть предельно внимательными при передвижении на улице.

По прогнозам синоптиков, 2-4 декабря в Казахстане ожидаются сильные осадки и похолодание. Наряду с обильными осадками, в северной половине республики ожидаются гололед и метель, а также усиление ветра до 15-29 м/с и туманы.

Как обезопасить себя в пути при сложных метеорологических условиях зимнего периода

Как сообщается на сайте "Электронное правительство", чтобы избежать чрезвычайных ситуаций зимой, необходимо, в первую очередь, постоянно следить за изменениями погоды, метеорологическими сводками, специальными сообщениями экстренных служб в средствах массовой информации.

Зимой в пути надо быть очень осторожным не только тогда, когда обещают холода, но и всегда, ведь зимняя дорога на большей части Казахстана абсолютно непредсказуема. В зависимости от рельефа местности бывают такие коридоры, где очень часто бушуют бураны.

Лучше всего отказаться от дальних поездок, требующих выезда за пределы населенного пункта.

Несмотря на своевременное оповещение о штормовом предупреждении, каждый из нас может попасть в снежную бурю на автомобильных дорогах.

Самонадеянность, неосторожность, незнание мер безопасности и правил самоспасения в зимних условиях наших граждан могут привести к материальным потерям и даже гибели людей.

Подготовка и действия в сложных метеорологических условиях зимнего периода

Собираясь в дорогу в зимнее время, тщательно планируйте и продумывайте все до деталей. В аварийной ситуации каждая мелочь важна.