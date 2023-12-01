Более 70 ДТП зафиксировали в Астане в первый день зимы
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Только в первой половине первого дня зимы в Астане зарегистрировано 76 ДТП. Стражи порядка столицы призывают водителей быть внимательными на дорогах, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.
Как сообщает Департамент полиции Астаны в Instagram, с утра в столице зарегистрировано порядка 76 дорожно-транспортных происшествий.
"В связи с погодными условиями и выпадением осадков рекомендуем водителям произвести замену на зимние шины и быть предельно внимательными, строго соблюдать установленную скорость, не производить резкое торможение, соблюдать дистанцию.
Особую осторожность необходимо проявлять не только водителям, но и пешеходам. В интересах собственной безопасности необходимо осуществлять переход улиц в установленных местах", - говорится в сообщении, опубликованном полицией.
Здесь же отмечается, что пренебрежение правилами дорожного движения, а именно не соблюдение скоростного режима, может привести к трагическим последствиям.
Ранее мы писали о том, что в ближайшие дни декабря и в течение месяца на большей части республики ожидается неустойчивый характер погоды: в северной половине РК прогнозируется снег, временами сильный снег с метелью, в южных регионах осадки дождь с переходом в снег.
В целом, количество осадков в декабре прогнозируется около нормы на большей части республики, больше нормы – на севере республики.
Накануне к столичным жителям из-за ухудшения погоды обратились спасатели. В столичном ДЧС астанчан и гостей города призвали быть предельно внимательными при передвижении на улице.
По прогнозам синоптиков, 2-4 декабря в Казахстане ожидаются сильные осадки и похолодание. Наряду с обильными осадками, в северной половине республики ожидаются гололед и метель, а также усиление ветра до 15-29 м/с и туманы.
Как обезопасить себя в пути при сложных метеорологических условиях зимнего периода
Как сообщается на сайте "Электронное правительство", чтобы избежать чрезвычайных ситуаций зимой, необходимо, в первую очередь, постоянно следить за изменениями погоды, метеорологическими сводками, специальными сообщениями экстренных служб в средствах массовой информации.
Зимой в пути надо быть очень осторожным не только тогда, когда обещают холода, но и всегда, ведь зимняя дорога на большей части Казахстана абсолютно непредсказуема. В зависимости от рельефа местности бывают такие коридоры, где очень часто бушуют бураны.
Лучше всего отказаться от дальних поездок, требующих выезда за пределы населенного пункта.
Несмотря на своевременное оповещение о штормовом предупреждении, каждый из нас может попасть в снежную бурю на автомобильных дорогах.
Самонадеянность, неосторожность, незнание мер безопасности и правил самоспасения в зимних условиях наших граждан могут привести к материальным потерям и даже гибели людей.
Подготовка и действия в сложных метеорологических условиях зимнего периода
Собираясь в дорогу в зимнее время, тщательно планируйте и продумывайте все до деталей. В аварийной ситуации каждая мелочь важна.
- В каждом автомобиле в обязательном порядке должны быть вещи, которые спасут жизнь в экстренной ситуации: паяльные лампы, тросы, цепи для колес, лопаты. Рекомендуем приобрести жилетку со светоотражающими полосками - легкие курточки с полосками. Должен быть треугольник - аварийный знак со светоотражающей пленкой или пластмассовые конусы.
- Также берите с собой продукты питания, в том числе сухой паек, питьевую воду примерно на 1-2 дня, теплую запасную одежду, аптечку, сотовый телефон. Перед дорогой зарядите его, проверьте, чтобы на балансе было достаточно единиц, чтобы при необходимости могли без проблем звонить спасателям и близким.
- Если ваш автомобиль на дизеле, или вы дальнобойщик, то советую иметь литров 10 керосина в багажнике. При низкой температуре дизель начинает сгущаться, тогда надо добавлять сверху керосин, и топливо не будет сгущаться и будет нормально работать. Или можно использовать специальные добавки для разжижения топлива, они тоже есть в продаже, поэтому берите с собой или керосин, или специальные добавки.
- Во время сильных морозов или снегопада необходимо группироваться по несколько автомобилей, тогда в случае поломки на помощь смогут прийти другие водители из колонны. Если вы все-таки оказались в пути во время бурана или сильного мороза, если у вас заглохла машина вдали от населенного пункта или в незнакомой для вас местности, лучше оставаться в машине, ждать, пока по дороге проедет другой автомобиль, или вызвать помощь по мобильному телефону по номеру «112».
- Если метель, буран застали вас в дороге на автомобиле, необходимо остановиться, обозначить стоянку. Полностью закрыть жалюзи машины, укрыть двигатель со стороны радиатора. Расположите машину капотом по направлению к ветру. Экономьте топливо, не гоняйте печь беспрерывно.
- При угрозе засыпания машины снежной массой периодически приоткрывайте одну из дверей, отодвигайте, разбивайте сугроб, чтобы он не замуровал вас внутри салона. В заметенной машине, как бы вы ни замерзли, не запускайте двигатель. Выхлопные газы, выделяющиеся при работе двигателя и постоянно скапливающиеся в салоне автомобиля, очень опасны. Если вы хотите согреться, то выходите на улицу и откапывайте выхлопную трубу так, чтобы газ из нее выходил в атмосферу, а не под автомобиль. Но только обязательно перед выходом обвяжитесь веревкой.
- Если ваш автомобиль в пути заглох, не паникуйте, оцените обстановку, ориентиры, местонахождение, расстояние до населенного пункта и т.д. Если вы решили подождать помощи, постарайтесь не спать.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2048673-bolee-70-dtp-zafiksirovali-v-astane-v-pervyy-den-zimy/